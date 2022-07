Doe mee met het NH Jongerenpanel

Ben jij tussen de 16 en 25 jaar oud en vind je het leuk om mee te denken over nieuwsonderwerpen en thema's die spelen onder jongeren uit Noord-Holland en hoe wij verhalen op een aantrekkelijke manier kunnen brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Bij NH Nieuws vinden wij het belangrijk verhalen te maken vanuit inwoners. Door dichtbij onze doelgroep en ons publiek te staan, kunnen we tot goede verhalen komen, mensen verbinden en inspireren. Maar welke onderwerpen leven eigenlijk onder jongeren en hoe bereiken we die?

Geef je op

Om antwoord te krijgen op die vraag, starten wij met een NH Jongerenpanel en jij kunt daaraan mee doen. Heb je leuke en creatieve ideeën, tips of vind je dat wij ergens aandacht aan moeten besteden, meld je dan aan als jongerenambassadeur bij NH Nieuws via deze link of stuur een berichtje naar 06-18530825. Dan nemen wij contact met je op.