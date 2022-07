Wooncomplex Sluishuis op IJburg volop in gebruik: "Supermooi dat ik hier woon"

Op IJburg is onlangs het Sluishuis opgeleverd. Dit nieuwe wooncomplex is onderdeel van de entree van IJburg. De bewoners van het complex zullen in verschillende fases het pand betrekken.

Het complex telt 443 adressen. Dit zijn zowel koop- als huurwoningen. Maar dat is niet het enige: aan de steigers om het pand heen komen woonboten te liggen. Bezoekers kunnen dus ook een duik nemen van de steigers. De binnenruimte van het complex en het dakterras zijn voor iedereen toegankelijk.

'Een beetje van alles'

Een nieuwe bewoner van het Sluishuis is enthousiast over het pand: "Ik vind het supermooi dat ik hier nu woon. Ja, fantastisch!"



Een tiener die een duik neemt vanaf de steiger is ook enthousiast, maar hoeft niet meteen in de nieuwe woningen te trekken. "Ik zou er niet willen wonen, want het is een beetje alles in een", zegt hij. "Maar hoe het gebouw in elkaar zit vind ik wel mooi."

Visitekaartje

Jan-Bert Vroege, stadsbestuurder van Oost, vindt het Sluishuis een mooi visitekaartje voor het stadsdeel. "IJburg is een prettige wijk om te wonen, maar volgens sommige Amsterdammers een beetje saai", vertelt hij. "Met dit gebouw heeft de wijk een nieuwe entree gekregen. Het is herkenbaar van veraf, en ook als je op het water vaart."