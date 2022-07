Amsterdam verzekert zich van diensten goaltjesdief Burkhardt

Hockeyer Boris Burkhardt zal volgend jaar in het shirt van Amsterdam zijn doelpunten gaan maken. De aanvaller komt over van promovendus HDM uit Den Haag.

Afgelopen seizoen werd Burkhardt tweede op de topscorerslijst van de promotie klasse. De 25-jarige aanvaller was in totaal 26 keer trefzeker in de reguliere competitie en scoorde 3 keer in de play-offs.

Amsterdam coach Alexander Cox is verheugd met de komst van de doelpuntenmaker. "Een goede versterking voor de korte en lange termijn, mede door zijn leeftijd. Hij heeft zich de afgelopen jaren heel erg goed ontwikkeld. Een spits die sterk is aan de bal, heeft scorend vermogen en een goede corner. Een mooie versterking", aldus Cox.

Amsterdam, dat voor het laatste landskampioen werd in 2012, legde deze zomer ook al de 223-voudige Indische International Rupinder Pal Singh vast.