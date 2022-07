Wielrenner (55) overleden na botsing op bestelbus in Vijfhuizen

Een 55-jarige man uit Haarlem is overleden nadat hij in Vijfhuizen op zijn wielrenfiets op een stilstaande bestelbus was gebotst. De man is ter plekke overleden, laat de politie weten.

De wielrenner reed op de Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen. Daar stond een bestelbus geparkeerd, waarvan de bestuurder op dat moment een pakketje bij een bewoner bezorgde. De Haarlemmer botste met zijn fiets achterop de geparkeerde bestelbus.

Omwonenden zouden de klap hebben gehoord. Het slachtoffer droeg een fietshelm, maar die heeft hem niet kunnen redden.

Goed zicht

Waarom de wielrenner niet bijtijds is uitgeweken voor de geparkeerde bestelbus, is niet bekend, maar wordt wel onderzocht. "De bus stond geparkeerd op een rechte weg waar goed zicht is. Het stond er al een tijdje stil", legt de politie uit.

Het onderzoek moet uitwijzen of hij tijdens het fietsen door een medische oorzaak onwel is geworden, en daardoor achterop de bus is gebotst.