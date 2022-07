Hoe houdt u het hoofd koel? "Het is hier heerlijk, ik heb het niet eens heet"

Eerder stoppen met werken, een ijsje eten of een rondje rijden in je cabrio voor frisse wind door je haren. Slechts een aantal voorbeelden van hoe Haarlemmers vandaag de hitte trotseren. Op sommige plekken in de stad reikt het kwik tot wel 36 graden.

Sfeer hitte Haarlem - NH Nieuws

Marten Dek (82) maakt zich niet zo'n druk op zijn woonboot in Haarlem-Noord, waar hij een boek aan het lezen is. "De wind kan door die opening naar binnen, dat is lekker koel. Verder hoef ik niet meer te werken dus ik kan rustig aan doen", klinkt vanachter zijn witte baard. Mocht Dek het om wat voor reden toch te warm krijgen, dan kan hij altijd nog een ritje maken in zijn Velorex, een soort motor met drie wielen. "Ik ga er straks nog wel een rondje in rijden, fijn die koele wind door mijn haren. Je moet alleen wel door blijven rijden, want als je stilstaat, wordt de zon alsnog veel te warm." Tekst gaat door onder de foto.

Marten Dek bij zijn Velorex - Michael van der Putten/NH Media/Haarlem105

Verderop in Haarlem, aan het Spaarne, zitten meneer en mevrouw Voogt. Normaal gaan ze in de zomer naar de Veluwe, maar daar is het nu veel te heet voor. "Vanwege de hitte zijn we gisteren weer thuisgekomen. Wij houden het hoofd koel door lekker hier in de schaduw aan de waterkant te zitten. Het is hier prima, ik heb het eigenlijk niet eens warm", lacht mevrouw Voogt.

Quote "We hebben de opdracht gekregen om veel te drinken en meer pauzes te nemen" Postbode Sylvia

Bij het Schoterbosplein staan drie postbodes in de schaduw. Sylvia steekt een sigaret op en Jip smeert zich nog even goed in met zonnebrand. "Dat doe ik elk uur in deze hitte", vertelt hij. Dat is niet de enige maatregel die hij heeft genomen, op zijn hoofd prijkt namelijk een hoedje die zijn hoofd beschermt tegen de hitte.



"We zijn vanochtend wat eerder begonnen, zodat we wat eerder kunnen stoppen", vertelt Sylvia. "We hebben de opdracht gekregen om veel te drinken en wat meer pauzes te nemen."



"Hopelijk zijn we rond 12.00 uur klaar", voegt de derde postbode, Gerard, toe. Maar dat het drietal eerder klaar is, betekent niet dat ze daarna een frisse duik nemen. "Ik blijf gewoon thuis", zegt Jip. "Ik vind het veel te warm om terug naar buiten te gaan." Tekst gaat door onder de foto.

Postbodes Gerard, Sylvia en Jip - NH Nieuws / Sanne Harmes

Op het Stationsplein worden ook verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Connexxion deelt waterijsjes uit aan reizigers. Twee medewerkers staan met een grote doos raketjes de aankomende bussen op te wachten.



"Wilt u een ijsje, mevrouw?", vraagt één van de twee aan een oudere dame die bus 340 uitstapt. Dat slaat ze niet af. Binnen een mum van tijd is de doos met ijsjes al zo goed als leeg. En dat is waarschijnlijk maar goed ook, voordat alle ijsjes in limonade zijn veranderd. Tekst gaat door onder de tweet.

Even verderop zitten vader Rolf en zoon Luuk, die ook hun steentje bijdragen aan 'het hitteplan in Haarlem'. Gewapend met waterpistolen spuiten ze voorbijgangers die dat willen nat. Rolf doet dat gratis, maar voor een douche met het grotere waterpistool van Luuk moet je vijftig cent betalen. Maar dat mag voor hem nog niet zo baten: "De meeste kiezen voor de gratis variant", lacht vader Rolf.