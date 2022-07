West-Friese helden in de hitte: "De thermometer geeft 36 graden aan"

Het was vandaag flink afzien voor veel West-Friezen die in de tropische warmte moesten werken. De thermometer wees voor twaalf uur vaak al 30 graden aan en voor sommigen was dat het sein om ermee te stoppen voor vandaag. "We gaan wel naar het terras."

Om 8 uur 's ochtends is het nog goed uit te houden in de binnenstad van Hoorn, ook al gaf de thermometer toen al 25 graden aan. Jim Bouwhuis legt met enkele collega's een nieuwe tuin aan en kennen vooralsnog geen tropenrooster. "Je moet niet als een wilde tekeer gaan, want dan ga je eraan." Mogelijk stoppen ze om 13.00 uur. "Dan gaan we lekker het terras op."

Terwijl de zweetparels over het voorhoofd dansen, sjouwt hij via de ladder nog maar eens wat riet omhoog. Het moet dan nog half elf worden. "Het wordt nu wel zwaar. Niet alleen vanwege de temperatuur, maar op het dak moet je altijd je hoofd erbij houden." Om 12 uur stopt hij ermee, zo heeft hij dan al besloten. "Morgen weer een dag."

Drinken, veel drinken, was het advies vandaag. En zoveel mogelijk de schaduw opzoeken. Als die er is, tenminste. Paul Vis uit Spierdijk kijkt op enkele meters hoogte eens op de meegebrachte thermometer. Vol in de zon. "Hij geeft nu 36 graden aan."

Misschien wel de koelste plek van de regio is in Zwaagdijk te vinden, bij groenteverwerkingsbedrijf Hessing. Terwijl de rest van West-Friesland de dag doorbrengt in korte broek, t-shirt of zwembroek, zijn de medewerkers in de productiehallen dik aangekleed. De thermometer geeft hier slechts 7 graden aan, bijna dertig graden verschil met het dak in Nibbixwoud.

Onder hen is Babette Kionisala-Vestering, uit Zwaagdijk-Oost. "Het is heerlijk weer om te werken, lekker. Zo lang ik dikke kleding aan heb, is er niets aan de hand", zegt de geboren Filipijnse vrolijk. "Daar is het heel vaak tussen de 30 en 40 graden. Maar ik vind het hier heerlijk. Sommige mensen zijn vandaag wel jaloers op ons, omdat wij lekker in de kou werken en niet in de warmte."

Voor die mensen is er goed nieuws, want morgen is het zo'n tien graden koeler.