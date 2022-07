Hittehaters halen opgelucht adem: verkoeling begint vandaag

Het einde van de hitte is nabij, vandaag zakken de temperaturen. Onze weerman Jan Visser voorspelt een nachtelijke temperatuur rond de 17 graden en dus kunnen we vannacht met meer koelte in slaap vallen.

Wie niet goed tegen de hitte van de afgelopen dagen kan, zal opgelucht ademhalen met de voorspelling van de weerman. 17 graden in de nacht, in plaats van de soms bijna 25 graden de afgelopen nachten.

Aangename temperaturen

De komende dagen zullen we minder snel zwetend in bed liggen. Verkoelende trucjes om 's nachts de slaapkamer te verkoelen zijn ook niet meer nodig. Weerman Jan noemt het 'aangename temperaturen' die we komende dagen in Noord-Holland tegemoet gaan.

Overdag wordt het rond de 25 graden, voorspelt de weerman. Aan de kust is het iets koeler: 22 graden. In de nacht dalen de temperaturen verder. Pas na zaterdag lopen de temperaturen weer op. "Dan wordt het weer tropisch warm", voorspelt Jan. Maar de hittehaters stelt hij meteen gerust: 'het wordt niet zo warm als afgelopen dagen'.

Terugkerende temperaturen

Hoewel Jan de hitte van afgelopen dagen uniek noemt, is hij ervan overtuigd dat deze tropische dagen onvermijdelijk zullen terugkeren. De laatste keer dat we temperaturen rond de 37 graden hadden, was in 2019, vertelt hij. Maar of er weer drie jaar overheen gaan, moeten we nog maar afwachten.