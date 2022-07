HV Volendam versterkt zich met Portugees Poças

HV Volendam heeft de volgende versterking binnen voor het nieuwe seizoen. De 27-jarige José Poças uit Portugal komt over van FC Gaia en sluit per direct aan bij de groep van coach Geert Hinskens.

"José is via een Nederlandse connectie bij ons op het netvlies gekomen. Hij wil zich blijvend settelen in Amsterdam en wilde daar graag bij blijven handballen", vertelt coach Hinskens op de clubpagina van HV Volendam. "Hij is komen meetrainen en liet meteen een goede indruk achter. José biedt ons op linkerhoek positie meer mogelijkheden en is verdedigend ook multi-inzetbaar, we kijken erg uit naar zijn komst."

Ook Poças zelf is blij met zijn overgang naar Volendam. "Ik ben naar Nederland gekomen, om een beter leven voor mezelf te creëren. Er zijn hier meer kansen dan in Portugal. Het is wel spannend om alles achter te laten, maar ik ga er wat van maken. Ik ben erg dankbaar voor alles wat Volendam tot nu toe voor mij heeft gedaan. Ik ben erg enthousiast voor het begin van het nieuwe seizoen en om alles terug te geven wat de vereniging voor mij gedaan heeft", aldus de ervaren linkerhoekspeler.