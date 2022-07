Meindert bouwde veertig jaar geleden zijn eigen ligfiets, nu racet hij wielrenners voorbij

Nu de Tour de France volop aan de gang is en de zon uitbundig schijnt, stapt Noord-Holland massaal op de fiets. Ook Meindert Valenteyn uit het West-Friese Blokker. Veertig jaar geleden bouwde hij zijn eerste racefiets, tegenwoordig flitst hij met zijn gele banaanfiets door de provincie. "Ik rijd ruim 50 kilometer per uur en het kost me geen enkele moeite."

Ligfietsfanaat Meindert - NH Nieuws

Je zou Meindert Valenteyn een van de pioniers van de ligfietsen in Nederland kunnen noemen. Zijn eerste ligfiets bouwde hij van oude fietsonderdelen. En dat viel op. Hij kreeg destijds van alles naar zijn hoofd geslingerd: "Ben je door je fiets gezakt. Luie fietser, val je niet in slaap?" Meindert laat ons een van zijn oude ligfietsen zien, omgebouwd met oude mountainbike wielen. "Hier heb ik 274 duizend kilometer op gefietst in 14 jaar tijd", vertelt de West-Fries vol trots. Wielrenners inhalen Tegenwoordig fietst hij op een moderne velomobiel met de bijnaam 'banaan'. "Het gaat zo gemakkelijk als je het eenmaal in de benen hebt", vertelt Meindert. "Je hebt minder weerstand en als je eenmaal snelheid hebt, houd je dat langer vast. Ik haal regelmatig wielrenners in", benadrukt hij.

Meindert en zijn ligfiets

Meindert fietst het liefst midden in de nacht: "Overdag is het hectisch met veel verkeer en stoplichten. In de nacht is het stil, de stoplichten staan niet op rood, je kunt lekker midden op de weg fietsen en je hoort alles aankomen. Heerlijk die rust." Zwaargewond Ondanks dat de West-Fries een geoefende fietser is, gaat het niet altijd goed. In 2004 kreeg hij een ernstig ongeluk met zijn ligfiets op de IJsselmeerdijk. "Een auto kwam hard aanrijden, sneed de bocht af en schepte mij. Ik ben achterover van de dijk naar beneden gevallen en daar heb ik 8 uur gelegen", vertelt een emotionele Meindert. Uiteindelijk is hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. "De dader is nooit gevonden en heeft zich ook nooit gemeld." Nadat Meindert volledig was hersteld, sprong hij zo snel mogelijk op de fiets. Stoppen was voor hem geen optie. "Een ongeluk kan altijd gebeuren. Als ik zou stoppen, zou ik alleen mezelf ermee hebben."