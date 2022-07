Spookrijder jaagt automobilisten op A9 stuipen op het lijf en verstopt zich in tarweveld

Verschillende automobilisten zagen vannacht een 56-jarige man spookrijden op de A9 richting het noorden. Bestuurders konden via de vluchtstrook ontkomen aan een botsing met de 56-jarige man uit Uithoorn. Ter hoogte van Spaarndam liet de man de auto achter en verstopte zich in een graanveld om uit de handen van de politie te blijven.

De politie kreeg de eerste meldingen toen de man ter hoogte van Boesingheliede tegen het verkeer inreed.

Bij de oprit vanaf Zandvoort lagen verschillende brokstukken: "De bestuurder is daar met minimaal één auto in botsing geraakt", vertelt een woordvoerder van de politie. Dat maakt hij op uit het feit dat de vangrail niet beschadigd is. Ter hoogte van Spaarndam stond een auto met flinke schade.

Verstopt in tarweveld

De 56-jarige bestuurder bleek daar over de vangrail te zijn gesprongen en zich te hebben verstopt in een tarweveld langs de snelweg. Even later werd hij aangehouden, waarna hij een blaastest weigerde.

"Gezien het aantal meldingen hebben in ieder geval vijf automobilisten de man zien rijden. We kregen vannacht een gedetailleerd verslag van de mensen die hem gezien hebben", aldus een woordvoerder van de politie.