Alkmaarse woonwagenbewoners kraken chalets die bedoeld zijn voor Oekraïeners: "Wij gaan niet weg"

Woonwagenbewoners bezetten sinds afgelopen weekend twaalf chalets die op het terrein van de Alkmaarse voetbalclub Flamingo’s '64 zijn geplaatst. De chalets, bedoeld voor de opvang van Oekraïners, zijn gekraakt om aandacht te vragen voor de uitzichtloze situatie van de woonwagenbewoners. Aan hen wordt al jarenlang beloofd dat er extra woonwagenplekken komen in de gemeente.

"Gemeente, jullie hebben pech! Wij gaan niet weg", prijkt groot op een spandoek aan één van de bezette chalets. "We hebben ze gekraakt", vertelt woonwagenbewoner Tomas Vermanen, die eerder gedwongen werd om zijn woonwagen in te ruilen voor een huis. "Of gekraakt... ze staan open en bloot en de sleutels zaten er nog in." Loze beloftes Vijfendertig jaar geleden is het aantal staanplaatsen voor woonwagenbewoners in de gemeente gehalveerd, met de belofte dat er nieuwe plekken zouden bijkomen. Dat is echter nooit gebeurd. In 2018 werd de bewoners opnieuw licht aan het einde van de tunnel beloofd, maar ook dit leverde niets op. Tekst gaat hieronder verder.

Eerst dacht Tomas daarom dat de chalets er door de gemeente waren geplaatst 'als verrassing' voor de woonwagenbewoners. Maar dat bleek niet het geval: de chalets staan voor een jaar op het terrein van Flamingo’s '64 als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Quote "Ik zit er nu één nacht in en ik voel me weer zoals toen ik ooit in een woonwagen woonde" Tomas Vermanen (Woonwagenbewoner)

Tomas begrijpt dat zij ergens onderdak moeten krijgen en vertelt dat deze actie niet bedoeld is om dat te dwarsbomen. Meerdere woonwagenbewoners hebben dan ook aangeboden hun eigen huis beschikbaar te stellen voor vluchtelingen, als zij er een chalet voor terugkrijgen. Huis afstaan "Ik zit er nu één nacht in en ik voel me weer zoals toen ik ooit in een woonwagen woonde", verzucht Tomas. Hij is dan ook blij dat Gijsbert van Itterson-Scholten, de nieuwe wethouder wonen, een brief in ontvangst neemt waarin staat dat de woonwagenbewoners voor eind 2023 een eigen plek willen binnen de gemeente. Tot die tijd willen ze tijdelijke locaties toegewezen krijgen, vergelijkbaar met de chalets die ze nu bezetten. "Al zou het maar zes maanden hier zijn in een woonwagen en zes maanden daar", zegt Tomas.

Quote "Ik ben het volledig eens met de woonwagenbewoners dat voor hen en hun manier van leven meer ruimte moet worden gemaakt" Gijsbert Itterson-Scholten (Wethouder Wonen)

De wethouder laat de bezetters maandagmiddag weten het 'volledig eens te zijn' met de woonwagenbewoners, en dat voor hen en 'hun manier van leven' ruimte gemaakt moet worden in Alkmaar. "Zeker in het kader van de stadsuitbreiding", zegt hij. "Maar dat is niet van vandaag op morgen geregeld." Schaarse ruimte Dat komt volgens Van Itterson-Scholte doordat er 'ontzettend veel groepen zijn die een beroep doen op de schaarse ruimte'. Hij belooft de woonwagenbewoners het onderwerp deze week te bespreken in een collegevergadering. In september worden de plannen van de nieuwe gemeenteraad financieel doorberekend, dus er is volgens hem nog 'van alles mogelijk'. De woonwagenbewoners 'vertrekken niet eerder' dan dat ze concreet op papier hebben staan dat zij extra staanplaatsen krijgen. Mediapartner Alkmaar Centraal ging bij de woonwagenbewoners langs, kijk hier hoe de wethouder met hen in gesprek gaat:

