Naardense jeugd verkiest verkoeling boven verbod: "Dit is ons plekje"

Bij deze temperaturen is het zoeken naar verkoeling een must. Naardense jongeren doen dat vaak massaal in de gracht rondom de eeuwenoude vesting, maar weten donders goed dat dat eigenlijk niet mag. "De politie rijdt hier vaak genoeg langs en doen dan helemaal niks", roept één van de jongeren.

NH Nieuws

Zwemmen in de grachten rondom Naarden is verboden sinds er in 2018 een granaat werd gevonden op de bodem. Daarna bleek dat er mogelijk nog meer explosieven liggen die eventueel zouden kunnen ontploffen bij aanraking. Een duik nemen in de gracht kan dus een gigantisch gevolg hebben. Toch trekken de jongeren zich daar op deze bloedhete dag weinig van aan. "We doen het altijd en het gaat altijd goed", legt iemand uit. Toch blijkt dat ze wel degelijk op de hoogte zijn van de gevaren als er een foto wordt genomen. "Zet mij er maar niet op, want dan moet ik dat aan mijn ouders uitleggen." Tekst loopt door onder foto's.

Naardense jeugd zoekt verkoeling rondom de vesting NH Nieuws

Einde verbod? Ook afgelopen jaar probeerde de politiek in Gooise Meren aan alle kanten de burgemeester zover te krijgen om het verbod te beëindigen. Burgemeester Han ter Heegde peinsde daar toen niet over: zo zouden er ook fietsen en andere spullen op de bodem van de gracht liggen. "Als er iemand inspringt en een dwarslaesie oploopt, wordt er naar ons gekeken, want we weten van de gevaren", aldus de burgervader afgelopen maart.