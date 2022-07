Fietser (86) overleden na aanrijding in Amstelveen

Een 86-jarige fietser heeft gisteren een ongeluk aan de Van der Hooplaan niet overleefd. De man kwam rond 18.00 uur in botsing met een auto. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Team VOA (Verkeersongevallenanalyse) van de politie deed gisteravond nog minstens vier uur onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het verkeer rondom de naastgelegen rotonde werd even stilgelegd, zodat er remproeven met de auto konden worden gedaan, vertelt politieagent Jim in een vlog op Instagram.

Hulp tijdens hitte

Zowel de auto als de fiets zijn meegenomen voor verder onderzoek. De automobilist raakte niet gewond, maar is wel meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De politie werd tijdens het onderzoek in de hitte goed geholpen door omstanders, vertelt Jim. "We zijn voorzien van flesjes water en blikjes icetea en mensen hebben een parasol neergezet zodat we in de schaduw konden werken." Op beelden is ook te zien hoe iemand het slachtoffer met een parasol volgt, terwijl hij de ambulance in wordt geduwd. De agent spreekt in de video zijn dank uit naar de omstanders.