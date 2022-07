Uber krijgt uitstel van de rechter: cao hoeft nog niet worden nageleefd

Taxibedrijf Uber hoeft in afwachting van het hoger beroep in de zaak over of het bedrijf chauffeurs in loondienst moet nemen, de cao nog niet na te leven. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam bepaald.

De rechter bepaalde dat iedere chauffeur die via de Uber-app rijdt valt onder de cao taxivervoer en dat zij in loondienst moeten worden genomen. Het taxibedrijf ging in hoger beroep tegen die uitspraak, omdat zij zelf stellen dat het bedrijf slechts een platform is.

Omdat het nog onzeker is of de uitspraak van de rechter blijft staan in het hoger beroep en omdat het doorvoeren van de cao een ingrijpende en dure veranderingen zijn, hoeft Uber tot de uitspraak van het hoger beroep de cao nog niet na te leven.

De uitspraak dat Uber de chauffeurs in loondienst moet nemen, kwam omdat vakbond FNV naar de rechter was gestapt. Zij vinden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Uber en de chauffeurs en dat de betrokkenheid van Uber veel groter is dan van een bedrijf dat alleen een platform biedt.