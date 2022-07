IJsjes, parasols en strandtenten niet aan te slepen in Callantsoog: "Iedereen is in de zomer mood"

Toeristen uit binnen- en buitenland weten de badplaats Callantsoog tijdens deze warme dagen weer goed te vinden. Nu corona voorbij is, is het hoogseizoen weer helemaal begonnen. "Het is flink aanpoten, maar wel heel gezellig"

Centrum Callantsoog - NH Nieuws / Kelly Blok

Bij IJssalon IJsie Prima, een echt familiebedrijf in het centrum van Callantsoog, is het team klaar voor ellenlange rijen van klanten die smachten naar een verkoelend ijsje. Zoals ze dat voor de coronapandemie ook hadden. "Het is weer druk, maar dat zijn we wel gewend", vertelt Rigina Tichelaar, mede-eigenaar van de ijssalon. Tichelaar is blij dat het hoogseizoen eindelijk weer is gestart en iedereen weer langskomt voor een vers ijsje. "De lucht van zonnebrandcrème is geweldig als je hier staat te werken", vertelt ze glunderend. Werken in de zomer is voor haar dan ook geen straf. Bij de ijssalon wordt het ijs zelf en met verse producten gemaakt. Dit zorgt voor een gevarieerd assortiment als je kijkt naar de tientallen bakken die in de vitrine liggen. En dat maakt er een aantal erg populair: "We hebben nu framboos met mint, maar ook mascarpone die nieuw zijn. Maar mensen houden ook gewoon van aardbei, vanille en chocola", aldus Rigina.

IJsie Prima in Callantsoog - NH Nieuws / Kelly Blok

Parasols Een stukje verderop zit Vrijheid aan de Kust, een bedrijf dat vakantiewoningen verhuurt, maar ook een winkeltje heeft. Buiten staan wel twintig soorten visnetjes, opblaasbare zwembandjes en strandlakens die als warme broodjes over de toonbank gaan. "Het is chaos", stelt medewerkster Priscilla Bebelaar dan ook als ze om zich heen kijkt. Het is een komen en gaan van voornamelijk Duitse toeristen die op zoek zijn naar de laatste benodigdheden voor een dagje strand. "We verkopen op dit moment heel veel parasols, strandtentjes en bodyboards", aldus Priscilla. "En ook de laatste bolderkar is net verkocht."

Bij Vrijheid aan de Kust kopen toeristen de laatste benodigheden voor een dagje strand - NH Nieuws / Kelly Blok