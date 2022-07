Wel of niet terug de raad in na het wethouderschap? "Politiek ingegaan om raadslid te worden"

Kun je terugkeren als raadslid na jaren als wethouder te hebben gewerkt? Nu alle nieuwe colleges zijn aangetreden in ‘t Gooi is de conclusie dat slechts een aantal ex-wethouders plaats heeft genomen in de oppositiebanken. NH Nieuws sprak met Huizer Maarten Hoelscher, die doorgaat, en de Hilversumse Annette Wolthers, die uit de politiek is gestapt over dit politiek hete hangijzer.

"Als raadslid kun je echt wat betekenen voor de stad. Nu ben ik vier jaar wethouder geweest en dan leef je politiek én Hilversum. Daar ben je elke dag mee bezig. Als ik terug de raad in zou gaan, dan zou ik mijn eigen beleid en ex-collega’s gaan toetsen. Voor mijn motivatie is dat een soort teruggang in beleving van de stad. Dat is voor mij geen goede motivatie", luidt de uitleg van de D66-politica, die van 2014 tot en met 2018 in de Hilversumse raad zat.

Hoelscher benadrukt dat ieder hierin zijn of haar eigen afweging maakt om een comeback te maken als raadslid. Zijn Hilversumse oud-collega Wolthers bevestigt dat. Voor haar was het voor de gang naar de stembus heel duidelijk: het wethouderschap of niets. Het werd het laatste omdat Hart voor Hilversum, de winnaar van de verkiezingen in Hilversum, koos voor het CDA in plaats van D66.

"Ik was lijsttrekker bij de verkiezingen, dan kun je toch niet maken om niet de raad in te gaan", zegt Maarten Hoelscher stellig. "Ik begrijp dat niet zo goed. Ik zou het ook een raar signaal vinden naar mijn kiezers. Als ik niet op het pluche kom dan heb ik geen zin om raadslid te worden? Daarnaast is het raadswerk superleuk", aldus de Huizer, die sinds vrijdag 8 juli officieel wethouder af is. Zijn PvdA heeft moeten plaatsmaken voor Leefbaar Huizen in de nieuwe coalitie.

"Ik was wethouder sociaal domein. Nu ben ik woordvoerder fysiek domein. En waarom zou je niet kritisch mogen zijn op jezelf? Vanuit mijn partij kan ik heel anders denken over dingen dan als je onderdeel bent van een college", geeft Hoelscher aan.

In Den Haag is het vrij normaal dat een minister of staatssecretaris terugkomt als Kamerlid. Op lokaal niveau ligt dat toch anders. Veel wethouders kiezen ervoor te stoppen als een vervolg als bestuurder er niet inzit. Voor Hoelscher was een plek in de raadszaal ook echt een no-brainer. De raad staat aan het hoofd van de gemeente en niet burgemeester en wethouders. Dus van een gevoelsmatige stap terug is wat de Huizer totaal niet aan de orde.

Het aantal stemmen heeft Wolthers niet op andere gedachte gebracht, terwijl daar best aanleiding voor was. Met 3.889 Hilversummers die haar vakje rood kleurden, is Wolthers de politicus die afgelopen maart de meeste stemmen kreeg in Hilversum. "Het is een groot blijk van vertrouwen in D66 en ook in mij", zegt ze daarover. "Zoveel stemmen vind ik heel eervol, maar het heeft me niet doen twijfelen om toch de raad in te gaan."

Gek figuur

In Wolthers’ optiek is het beter dat Hilversumse D66’ers met een frisse blik kijken naar bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het Arenapark en de uitwerking van het Mobiliteitsplan 2040. Twee zaken waar zij de afgelopen vier jaar hard aan heeft gewerkt en het een ‘gek figuur’ vindt om daar dan in het vervolg op te gaan schieten.

Het is duidelijk dat Hoelscher hier anders over denkt. Hij ziet het vertrek uit de politiek juist als een ‘gigantisch verlies’ aan brede kennis.