Nieuwsblog: Zoektocht naar vermiste vrouw Spaarnwoude • Tata hoefde niet te controleren op chroom 6

De politie heeft vannacht met een helikopter in natuurgebied Spaarnwoude gezocht naar een vermiste 42-jarige vrouw. Vandaag gaat de zoektocht nog door. Dat meldt de politie.

En die zoektocht is in dit geval helaas niet gemakkelijk, meldt een woordvoerder van de politie. "Het is heel lastig in te schatten waar de vrouw heen gegaan kan zijn en hoe. Het beeld is heel diffuus."

Vlak voor het donker werd liep de vrouw op blote voeten op de Genieweg in Spaarnwoude, maar daarna ontbreekt ieder spoor. De politie zette een zoektocht in met de helikopter en agenten op de grond.

De vrouw is blond, rond de 1.80 meter, had een slank postuur en droeg een zwarte legging met zwart shirt.