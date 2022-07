Nieuwsblog: Krokodil Wilma 'gedijt prima in hitte' • Tata hoefde niet te controleren op chroom 6

Mocht iemand zich zorgen maken om het welzijn van de bejaarde krokodil Wilma in Animal Farm: niet doen. Het dier maakt het uitstekend. "Het klink gek, maar dit zijn de exotische temperaturen die ze ooit gewend was", zegt beheerder Sander Buijs van de kleinste dierentuin van Nederland.

"Voor meer dieren hier geldt dat ze juist goed gedijen in extreme hitte." Animal Farm in Beverwijk heeft niet de allure van Artis, maar heeft wel Wilma: dé trekpleister. Veel bezoekers gaan naar Animal Farm om háár te zien. Hoe lang die mogelijkheid nog bestaat, is moeilijk te zeggen. Niemand weet hoe oud Wilma precies is. Buijs: "Het enige wat we weten is dat ze hier zestig jaar geleden is gekomen. Maar hoe oud ze op dat moment was, is niet bekend. Ze kan dus begin zestig zijn, maar net zo goed 75.

"Er is overigens geen enkele aanwijzing dat Wilma snel het loodje zal leggen. "Ze is in blakende gezondheid", aldus Buijs. Normaal gesproken heeft Wilma veel bewonderaars, maar vandaag blijven ze weg. Buijs: "Logisch, niemand gaat in deze hitte naar de dierentuin. Grote kans dat we een uurtje eerder dicht gaan."

