Zaanse bruggen in problemen door de hitte, bijna 30 graden aan de kust

Wie nog wat extra verkoeling zoekt vandaag, kan terecht bij de brandweer in West-Friesland. Verschillende brandweermensen in de regio zullen vandaag de brandslangen richten op oververhitte West-Friezen. De brandweer in Opmeer houdt vanaf 19.30 uur een waterfestijn op De Weijver in Hoogwoud. In Andijk begint het festijn om 19.00 op het voormalig sportveld Asonia. Ook de posten Nibbixwoud (19.30 op De Zuid in Midwoud) en Westwoud (19.30 op de Wintertaling in Hoogkarspel) zorgen voor de nodige verfrissing.