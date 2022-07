Topdrukte op het strand van Egmond, reddingsbrigade geeft update

Volgens de reddingsbrigade in Egmond aan Zee is het enorm druk op het strand. Vanuit de uitkijkpost houden zij de situatie nauwlettend in de gaten: "We kijken wat afwijkend is", vertelt Ron Zentveld van de reddingsbrigade Egmond tijdens de live uitzending van NH Nieuws. De reddingsbrigade werkt met een vaste groep van zes man. Maar gedurende de dag zijn er veel vrijwilligers aan komen waaien. "De post is nu uitgebreid naar twintig."