Nu al 25 graden aan de kust, provincie zet zich schrap voor bloedhete dag

Het is afwachten hoe de bruggen in de Zaanstreek het houden vandaag in de hitte. Gisteren ontstonden namelijk al problemen door de warmte, in ieder geval bij de Bernhardbrug in Zaandam en de nieuwe tijdelijke Zaanbrug van Wormerveer naar Wormer. Die werd gisteren in gebruik genomen.

De tijdelijke brug kende opstartproblemen en kwam korte tijd klem te zitten doordat het metaal uitzette vanwege de hitte (zie foto). Het zorgde voor een file op het water. Gisteren werden al enkele bruggen nat gehouden om problemen te voorkomen en ook vandaag gaat dat gebeuren, laat een gemeentewoordvoerder weten.