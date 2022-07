🔴 Live: Topdrukte op het strand van Egmond, reddingsbrigade geeft update

De Noord-Hollandse stranden lopen al aardig vol. De meesten zijn hard op zoek naar verkoeling, maar vind je dat daar wel? Aan de kust is het namelijk het allerheetst vandaag. "Dat komt door de aflandige wind", weet weerman Jan Visser. Maar wat houdt dat in: Boven zand wordt de lucht veel heter dan boven bijvoorbeeld kleigrond. De lucht boven de duinen wordt dus erg warm en waait vervolgens richting zee. Dwars door alle strandgangers. Dat maakt het gebied zo heet.

Als je echt op zoek bent naar verkoeling aan het water kan je volgens Jan beter het strand links laten liggen en naar het IJsselmeer of het Markermeer gaan. Daar is het een stuk koeler. "Maar je moet natuurlijk niet recht in de zon gaan liggen", adviseert hij. "Want dan verkool je."

Kijk hieronder live naar de drukte bij Zandvoort.