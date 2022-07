Meerkampster Vetter moet na spannend duel genoegen nemen met WK-zilver

Vetter mocht op de afsluitende afstand slechts 1,36 seconden verliezen ten opzichte van Thiam. De Belgische was uiteindelijk maar liefst zeven seconden eerder binnen dan de 29-jarige Vetter. "Ik heb zeker wel even gedacht dat het kon, dat het mogelijk was. Maar ik liet die gedachte snel los. Ik heb de pech dat de 800 meter mijn slechtste onderdeel is", zei Vetter na het behalen van het zilver.

Nederlands record