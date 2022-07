Kinderactiviteiten passen zich aan: "Je hoofd in een bak water en weer voetballen"

Het is snikheet in de regio, dus West-Friesland zocht vandaag massaal de verkoeling op. Veel zomeractiviteiten voor kinderen gingen gewoon door en met het nodige water is dat prima te doen, merkten ze onder meer bij het Enkhuizerse huttendorp en bij een voetbalkamp in Spanbroek. "Je moet gewoon genoeg drinken en in de schaduw zitten."

West-Friese kinderen zoeken verkoeling op - NH Nieuws

"En voetballen natuurlijk!", vult de jonge speelster aan. Want ondanks het warme weer waren de jonge voetballers nog massaal in beweging. "Wel met heel veel zweten", vertelt een andere deelnemer. "Maar het is wel vol te houden. Af en toe moet je even met je hoofd in een bak water zitten." Bij het Enkhuizerse huttendorp maken ze zich niet zo'n zorgen om de warmte. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in de schaduw van de bomen in het Wilhelminaplantsoen. Omdat er morgen nóg meer hitte voorspelt is, wordt het programma wel iets aangepast. "Alle actieve spellen hebben we eruit gehaald", vertelt organisator Dirk Jan Post. Verkoeling Verder wordt er genoeg water van stal gehaald voor de nodige verkoeling. "We hebben genoeg jerrycans met water staan. Morgen zetten we nog wat bakken met sponsen neer, waar de kinderen lekker mee kunnen ravotten. En misschien zetten we nog wel een sproeier neer."

Wie overdag nog niet genoeg verkoeling heeft gevonden, kan terecht bij de vele brandweerkazernes in West-Friesland. Verschillende brandweerposten trekken vandaag en morgen de brandkranen open, voor een waterfestijn. In Westwoud gaat de brandweer beide avonden op pad. "Een win-winsituatie", vertelt postcommandant Richard Schouten. "We laten de jeugd kennismaken met wat we doen bij de brandweer en voor onszelf is het meteen een oefenavond. Verder hopen we de kinderen te verblijden met wat verkoeling in het warme weer." Ook in Grootebroek genoot de jeugd maandagavond van verfrissend bluswater. Voor wie ergens anders in de regio een frisse duik wil nemen, hebben wij nog wel wat suggesties.