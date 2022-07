Zo verliep de eerste hete dag in Haarlem

De terrassen in de binnenstad waren voornamelijk leeg, toch waren er nog wel een paar mensen te vinden. "Het is de enige verkoeling zo onder een parasol en het is ook nog wel gezellig zo buiten", zegt een meisje dat met haar vriend zit te lunchen.

De meeste Haarlemmers gingen naar de Veerplas. Kinderen speelden tikkertje in het water en andere plasbezoekers probeerden zich zo goed mogelijk in te smeren. "Ik smeer mij de hele dag in met factor 50", vertelt een meisje lachend onder haar parasol.