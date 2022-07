Reddingsbrigade moet door na verdrinkingsdood: "Praten, praten, praten"

Een mooie stranddag eindigde zondag met een drama. Een 22-jarige man verdronk in de buurt van de Noordpier in Velsen-Noord, waarschijnlijk als gevolg van een sterke stroming. Een dag later staan de mannen van de IJmuider Reddingsbrigade weer op hun post. Ze staan aan het begin van twee snikhete en dus waarschijnlijke drukke stranddagen.

"Met de mensen die bij de reddingsoperatie betrokken zijn geweest zijn gisteravond al gesprekken gevoerd en ook vanmorgen is er gepraat. Want ja, ze moeten het wel kwijt", zegt Fred Dictus van de IJmuider Reddingsbrigade. Hij gaat zo goed en zo kwaad als het gaat weer over tot de orde van de dag.

Blijven hangen in het verdriet, heeft geen zin, weet ook Rico Schipper, die bij de reddingsactie betrokken was. "Het is vreselijk voor de nabestaanden. Zelf heb ik het een plek kunnen geven. Ik heb geleerd er mee om te gaan, we zijn erop getraind. Dus het gaat wel weer."