Campagne over cybercriminaliteit: vrouw uit Enkhuizen verliest 4.800 euro door fraude

Het komt steeds vaker voor dat mensen via internet opgelicht worden en veel geld kwijtraken. Verschillende Noord-Hollandse gemeenten hebben daarom samen met de politie en het Openbaar Ministerie een nieuwe campagne gelanceerd, waarin slachtoffers (anoniem) hun verhaal kunnen doen. Eén van de verhalen komt van een 39-jarige vrouw uit Enkhuizen, die via Marktplaats een paar skeelers probeerde te verkopen. Hiermee verloor zij 4.800 euro.

Door het delen van slachtofferverhalen wil Noord Holland Samen Veilig en Slachtofferhulp Nederland inwoners in de provincie waarschuwen voor de gevolgen van cybercriminaliteit. Ervaringsverhalen van slachtoffers dragen bij aan het onderkennen van cybercrimegevaren. Noord Holland Samen Veilig wil er op deze manier voor zorgen dat mensen zichzelf beter tegen de gevaren beschermen door maatregelen te nemen.

Wilfred van Mulligen, specialist Digitalisering & Cybercrime bij politie-eenheid Noord-Holland: "We adviseren mensen altijd goed op te letten als ze online zaken doen. Gebruik bij verkoop en aankoop van goederen altijd de chat van het verkoopplatform en handel de zaak niet af op bijvoorbeeld WhatsApp. En heel belangrijk: klik niet op een betaallink van iemand die je niet kent. Oplichters laten het lijken alsof je naar de website van de bank, Tikkie of iiDEAL gaat, maar in werkelijkheid ga je naar een site waarop de crimineel kan meekijken met de inloggegevens."

Eén van de slachtofferverhalen komt van een 39-jarige vrouw uit Enkhuizen. Zij probeerde via Marktplaats een paar skeelers te verkopen. Ze kwam in contact met een koper, die haar vertelde dat hij het niet vertrouwde. Via WhatsApp vroeg hij de vrouw om één cent over te maken om te kunnen controleren of zij echt is wie ze is.

4.800 euro

De Enkhuizense besluit dat bedrag over te maken, waarna het fout gaat. De koper maakt meer geld over dan het afgesproken bedrag voor de skeelers. "Toen ik op mijn betaalrekening keek, zag ik inderdaad dat hij teveel geld naar mij had overgeboekt. Uiteraard wilde ik het teveel betaalde bedrag terugstorten. De koper stuurde mij een betaalverzoek om het terug te storten, maar de betaallink werkte niet. Ik had nog niet door dat ik werd beduveld", zegt de inwoonster uit Enkhuizen.

Het lukte de vrouw tot drie keer toe niet om de tweehonderd euro die extra betaald is voor de skeelers over te maken. Nadat ook een andere crimineel zich er mee bemoeide en zich als de vader van de koper voordeed, kreeg Annette een paar extra betaalverzoeken. "Door gegoochel met getallen en het feit dat ik op mijn betaalrekening telkens de bedragen zag staan die correspondeerden met wat mij werd verteld, ben ik in totaal 4.800 euro kwijtgeraakt."

Uiteindelijk kwam de vrouw uit Enkhuizen erachter dat ze het slachtoffer was geworden van een Marktplaatsfraude. Haar bankpas werd geblokkeerd, en de bank vertelde haar dat er twee telefoons aan de rekening gekoppeld waren. Deze werden direct verwijderd.

Liever anoniem

Inmiddels heeft de vrouw een juriste in de arm genomen en is zij een civiele procedure gestart tegen de bank waar haar geld naartoe is gegaan. Behalve de politie en fraudedesk weten alleen haar vriend en broer wat haar overkomen is.

"Mijn ouders zijn toch al zo ongerust, dus ik heb ze bewust niet meegenomen in dit verhaal," geeft ze als reden waarom ze liever haar verhaal anoniem doet. "Ik probeer ze via een omweg natuurlijk wel mee te nemen in het dure lesgeld dat ik heb betaald. In het begin voelde ik mij echt een ezel, maar daar zijn de ruwe randjes nu wel vanaf. Ik heb mezelf ertoe gedwongen om er niet in te blijven hangen."