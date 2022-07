Waterijs, tuinslang of een dagje skippen: zo houden deze buitenwerkers het hoofd koel

Kantoormedewerkers kunnen de warme dagen slijten onder de airco, maar deze luxe positie is lang niet voor iedereen weggelegd. NH Nieuws fietst langs diverse bikkels in Amsterdam die tijdens hun werkzaamheden buiten, het hoofd koel proberen te houden (en denkt ook zelf aan hydratatie).

Schilder Stephan Mul uit Purmerend komt kijken hoe het met de werkzaamheden van Hinoke gaat. "Kunnen we al?", roept hij hem toe vanuit zijn busje. Mul moet uiteindelijk de steigers op om het nodige schilderwerk te verrichten. "Nog niet, het is te warm", antwoordt Hinoke.

Hinoke drinkt nu wel twee tot drie liter per dag, en neemt extra pauze. "We werken een uurtje tot anderhalf uur, normaal gaat dat aan één stuk door." Volgens Hinoke houdt de baas rekening met de huidige omstandigheden. "We bouwen vandaag maar twee steigers, in plaats van drie."

"Het is wel vervelend om in deze hitte te werken", vertelt steigerbouwer Simon Hinoke terwijl hij uitpuft op een bankje met een blikje cola. Dat kreeg hij van een van de bewoners van het huis waar hij de steiger tegenaan bouwt. "Maar het moet wel. Er moet toch geld binnen komen."

Met een ijskoud blikje fris voegt Mul zich bij de steigerbouwers. Volgens hem is het vooral belangrijk om je niet druk te maken en het hoofd letterlijk en figuurlijk koel te houden. Want, zo zegt hij, anders krijg je het alleen nog maar warmer. Dat houdt in: "Je moet je werk goed indelen en wat meer voorbereidingen treffen. Denk aan een extra koelelement in je koelbox. Dan houd je het drinken lekker koud."

Korte lontjes

Extra pauze zit er voor handhaver Rob niet in. Hij moet samen met zijn collega de hele dag rondjes fietsen door de stad. In het Vondelpark houdt hij even halt in de schaduw van een boom om onze vragen te beantwoorden. "We hebben een half uurtje pauze tussen de middag", zegt hij. "Maar tussendoor stiekem een ijsje zit er niet in."

Wel heeft hij een grote literfles water op zijn fiets zitten. "Dit is al mijn tweede van vandaag." Het is gelukkig nog rustig op zijn werk, maar hij verwacht later op de dag meer drukte. "Als mensen het echt warm krijgen. Dan krijgen ze korte lontjes en ontstaat er sneller een vechtpartijtje of opstootje."

Ook de interviewers krijgen intussen dorst en sluiten zich aan in de rij bij het drinkfonteintje. Daarna vervolgen ze hun tocht.