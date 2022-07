Koelflessen en parasols voor konijnen: ook op kinderboerderij hitteplan van kracht

Het is hijgen en puffen zo aan het begin van de week, maar wat als je ook nog eens een dikke vacht hebt? Dieren hebben het extra zwaar deze dagen. Daarom is op Speelboerderij Elsenhove in Amstelveen ook een hitteplan van kracht.

'Niet zweten'

De konijnen zijn zorgenkindjes, want die hebben snel last van de warmte. Dat komt doordat de knaagdieren niet kunnen zweten of hijgen om warmte kwijt te raken. Daarom zetten medewerkers van Elsenhove vandaag en morgen parasols neer bij het konijnenverblijf. "En we leggen bevroren flessen water in het hok ter verkoeling", legt Spierings uit.

De dwerggeiten en ezels kunnen wél goed tegen de warmte, maar ook zij hebben een schaduwplek gekregen. De varkens redden zich volgens Spierings wel. Hun verblijft ligt deels in de schaduw. "Bovendien rollen de varkens graag in het zand of de modder waardoor zij minder last hebben van de hitte."

Melkgeiten

Voor de melkgeiten is het nog even spannend of zij morgen naar buiten mogen. "Vandaag hebben ze buiten gestaan met veel schaduw in de wei. Morgen bekijken we opnieuw of we ze naar buiten laten gaan of dat we ze binnen houden."