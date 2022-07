Tot 26 jaar cel voor moord op Ayla Mintjes

Het Openbaar Ministerie eiste eerder drie keer 30 jaar cel tegen de verdachten Samuel Y.(21), Jeremia T.(22) en Renato F.(35). De verdachten ontkennen betrokkenheid, maar volgens de rechtbank staat het vast dat de twee jongste verdachten de schutters waren en de 35-jarige F. naast bestuurder van de vluchtauto, ook de coördinatie van de aanslag had.

36 kogels

De schietpartij, waarbij volgens de rechtbank 36 kogels werden afgevuurd, gebeurde toen Mintjes met haar vriend Anis B. uit de parkeergarage van haar appartementencomplex aan de Maassluisstraat reed. Volgens justitie was Mintjes een onschuldig slachtoffer en hadden de daders het gemunt op B.

Na de schietpartij sprongen de twee schutters achterin een Volkswagen Caddy, waarna de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging. Vier minuten later kwam het drietal aan in de August Vermeylenstraat, waar de auto in brand werd gestoken. In het voertuig vond de politie later een handvuurwapen en twee automatische vuurwapens.

De mannen raakten bij het in brand steken van de auto zelf gewond. Hierbij liepen ze brandwonden op. De rechtbank ziet dit als belangrijk bewijs in het aantonen van hun betrokkenheid.

Zeven verdachten

De aanval op Mintjes en B. werd al maanden van tevoren voorbereid. Eerder werden daar al vier verdachten voor veroordeeld. Ze kregen tussen de zes en negen jaar cel.

De hoogste straf die vandaag werd opgelegd van 26 jaar is voor de 35-jarige Renato F., vanwege zijn lange strafblad met zware misdrijven en omdat hij de leiding lijkt te hebben gehad volgens de rechtbank. De 21-jarige schutter krijgt 22 jaar gevangenisstraf opgelegd. Hierbij heeft de rechtbank rekening gehouden met zijn jonge leeftijd en het feit dat hij niet eerder is veroordeeld voor een ernstig geweldsdelict. De celstraf van de andere schutter is iets lager, namelijk 20 jaar. De 22-jarige man wordt door de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar geacht.