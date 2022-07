Gemoederen lopen op tijdens actie tegen zoveelste stroomafsluiting: "Klaar mee"

Voor de vijfde keer in een paar maanden tijd moeten ruim twintig huishoudens in Egmond aan Zee het zonder stroom doen. Netbeheerder Liander verricht in de Zuiderstraat werkzaamheden aan de elektriciteitskabels, maar de bewoners zijn het zat. "We krijgen steeds een standaardbrief dat we afgesloten worden, maar het probleem lijken ze maar niet op te kunnen lossen", aldus bewoner Sjon Zuurbier.

Door de werkzaamheden is het al de zoveelste keer dat bewoners zonder elektriciteit zitten en daar zijn ze onderhand wel klaar mee. "We kunnen helemaal niks meer", verzucht Jet van Santen, bewoner van de Zuiderstraat. "Alles werkt bij mij op elektra en niks doet het, dat is gewoon erg vervelend."

Dat de stroom moet worden afgesloten in verband met onderhoud, vindt bewoner Sjon Zuurbier 'niet eens het ergste'. "Het gaat mij meer om de communicatie naar ons toe. We willen graag weten hoe het ervoor staat, maar je kan bellen tot je een ons weegt en krijgt niemand te pakken. Dat is erg jammer."

Kink in de kabel

Waar de kink in de kabel zit, is dan ook de grote vraag. Volgens netwerkbeheerder Liander is er sinds januari een storing in de openbare verlichting waardoor lantaarnpalen continu blijven branden. Er is al een aantal keren gezocht waar de storing vandaan komt, maar het probleem is nog niet gevonden.

"De voorgaande keren hebben we storingen verholpen, maar die bleken niet verantwoordelijk voor het probleem. Voor de bewoners is dat natuurlijk enorm vervelend", aldus een woordvoerder van Liander. "Dat het allemaal zo lang duurt, komt ook omdat je voor iedere nieuwe storing vergunningen aan moet vragen bij de gemeente, bijvoorbeeld om de weg af te zetten." Hij heeft 'goede hoop' dat het na vandaag klaar is.

Verouderd

Bewoners vermoeden dat de stroomkabel die van het elektriciteitshuisje naar de straat loopt te oud is en te weinig capaciteit heeft. "Liander houdt zijn lippen stijf op elkaar, maar monteurs hebben mij verteld dat de kabel sterk verouderd is en nodig vervangen moet worden. Wij willen als buurt dan ook een nieuwe kabel", aldus Zuurbier.

Aan NH Nieuws laat Liander weten dat het 'inderdaad een oude kabel is', maar dat dit voor 'dit type storing niet uitmaakt'.

Bewoners wilden vandaag tekst en uitleg maar de medewerkers van Liander, die daar in de straat aan het werk waren, waren daar niet van gediend. Bekijk hieronder de beelden (tekst gaat verder onder de video):