Inbrekers slopen AED en stelen strandkijker van reddingsbrigade: "Drankflessen liggen er nog"

Een ongelooflijke domper voor de lifeguards van Bergen aan Zee: inbrekers hebben vannacht drie verrekijkers en één belangrijke strandkijker gejat. Daarmee houdt de reddingsbrigade zwemmers in de gaten. Ook is de post helemaal overhoop gehaald.

"De AED is van de muur getrokken, de brandblusser ook, de computer is gesloopt en een EHBO-kit is meegenomen". Dat zegt Wilbert de Wit, commandant van de dag van de post in Bergen, tegen Streekstad Centraal. Vanmorgen rond 9.00 uur wachtte er een heel vervelende verrassing op hem: na een superdrukke en hete zomerzondag blijkt er te zijn ingebroken. Vermoedelijk zijn dieven met een strandpaal binnengekomen. "Die is door het raam gegooid", beschrijft Wilbert de ravage. Hij vond ook de computer van de post aan op de grond. "We hebben een nieuwe nodig en die moet dan geprogrammeerd worden, zodat we ons systeem weer in kunnen. We kijken nog of bestanden overgezet kunnen worden." Hij heeft geen idee wie hier achter zit. "Het ziet eruit als vandalisme. De bierflesjes liggen er nog." Tekst gaat door onder de video.

Er zijn dus ook belangrijke dingen gesloten, zoals drie verrekijkers en één grote strandkijker met statief - ter waarde van tweeduizend euro. Inmiddels heeft de reddingsbrigade Bergen weer voor honderden euro's nieuwe water- en zanddichte kijkers gekocht, maar de dagcommandant doet toch een oproep aan de dieven. "Als ze de grote strandkijker terug willen brengen zou dat heel mooi zijn. Daar waarborgen we de veiligheid van de strandgangers mee en dat is wel lastig nu." De politie doet onderzoek naar de inbraak, maar er is nog niemand aangehouden. Om de veiligheid toch zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, zullen de lifeguards vandaag meer in bootjes op het water te zien zijn. Wilbert werkt al zo'n 30 jaar bij de reddingspost en heeft nog nooit zoiets meegemaakt.

"Ja, ooit in het verre verleden, brandstichting. Verder was er wel eens vandalisme en waren er wel eens schadetjes aan een raam door een baksteen, maar die gingen er niet doorheen." Hij is aan het opruimen. "De balustrade moet een paar dagen goed geveegd worden met een alleszuiger. Er zitten allemaal microscherfjes glas in de nerven van het hout. Ook in het zand onder de balustrade. We sturen mensen die onder de strandpost voor de zon willen schuilen weg." Wilbert hoopt dat de aandacht van de media getuigen oplevert. "Misschien dat mensen terugdenken en zich realiseren dat ze vannacht wat hebben gezien." Drukke dag langs kust De reddingsbrigades langs de hele Noord-Hollandse kust stonden gisteren op scherp. De stranden waren vanwege het warme weer afgeladen en her en der stond een sterke stroming. Op diverse plekken werd daar ook voor gewaarschuwd. "Doordat er veel mensen op het strand zijn, krijgen wij het druk. Dat gaat vooral om klein leed", aldus de IJmuider reddingsbrigade gisteren. Een anderhalf uur durende zoektocht van lifeguards en hulpdiensten in Velsen-Noord kon gisteren helaas niet voorkomen dat aan het begin van de avond een 22-jarige man verdronk. Het is niet duidelijk of hij in de problemen kwam door sterke stroming. Vorige week verdronk een Duitse toerist in Egmond aan Zee, toen hij anderen wilde redden. Blijf elkaar in de gaten houden, hebben de reddingsbrigades meermaals opgeroepen.