Besloten oefenwedstrijd FC Volendam - AEK Athene live te zien op NH Sport

Voor FC Volendam is het de vierde wedstrijd in de oefencampagne. Eerder speelde de ploeg van trainer Wim Jonk tegen SV De Rijp (8-0 winst), KRC Genk (3-2 winst) en NAC Breda (0-0). Volgende week sluit Volendam de voorbereiding af met een oefenwedstrijd bij ADO Den Haag. Ook die wedstrijd zal besloten zijn.

AEK Athene

AEK Athene eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Griekse competitie. Bij twaalfvoudig kampioen staan onder andere Nordin Amrabat en oud-AZ'er Muamer Tankovic onder contract. Amrabat werd geboren in Huizen en belandde via de jeugdopleiding van Ajax bij onder andere PSV, Galatasaray, Málagá en Watford. AEK Athene is op trainingskamp in Alkmaar en oefende al tegen Genk (0-2 winst).

De wedstrijd FC Volendam - AEK Athene begint om 19.00 uur. NH Sport zendt de wedstrijd in samenwerking met FC Volendam in zijn geheel uit. De livestream op de website en YouTube zal rond 18.30 uur beginnen.