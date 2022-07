Prijskaartje van Nieuwe Lelie valt weer hoger uit, nu door extra eisen van college

De rekening voor de Nieuwe Lelie valt steeds hoger uit. Hilversum is bijna 9 miljoen euro kwijt voor het multifunctionele pand met onder meer een nieuw wijkcentrum in de Bloemenbuurt. Vanwege nieuwe duurzaamheidseisen van burgemeester en wethouders is een extra investering van 400.000 euro nodig.

Naast de almaar stijgende bouwkosten is dit bedrag omhoog geschoten doordat het gebouw groter uitvalt dan gedacht. In eerste instantie zou de Nieuwe Lelie onderdak bieden aan de Paulusschool, Bink Kinderopvang en het nieuwe buurthuis, maar er zijn extra organisaties aan toegevoegd. Doordat Jeugd en Gezin, een extra buitenschoolse opvang en er nog een jongerencentrum bijkomen, zijn meer vierkante meters nodig.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente. Deze ambitie is vastgelegd in het Hilversumse beleid en moet daarom ook worden waargemaakt bij de realisatie van de multifunctionele accommodatie, afgekort tot MFA.

In maart 2017 brandde het bekende wijkcentrum in Hilversum-Zuid af. Van een snelle herbouw is het niet gekomen, ook al was dat de duidelijke wens van de buurt. Ondertussen is de gemeente eigenaar geworden van het complex en is de inzet geworden om er een multifunctioneel gebouw neer te zetten.

Verwoestend

Volgens de gemeente kan dit nieuwe gebouw in april 2023, ruim zes jaar na de verwoestende brand, af zijn. Wethouder Arno Scheepers heeft steeds gezegd dat de start van de bouw is gepland in september.

In diezelfde maand is het aan de politiek om akkoord te gaan met de extra investering van 400.000 euro. Volgens het college kan deze extra investering zonder vertraging aan het project worden toegevoegd.