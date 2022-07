Record paalzitten gehaald: veertien jongens zitten 52 uur en 35 minuten

Lambertschaag liep dit weekend uit voor de jaarlijkse traditie in het dorp: het paalzitten. Vijftien deelnemers probeerden om zo lang mogelijk op de palen in het water te blijven zitten. En met succes: veertien jongens wisten een nieuw record neer te zetten. Frank Blaauwbroek blikt tevreden terug op het weekend. "Het was een topfeestje."

Jorik Simonides / WEEFF

Op de dag na het evenement is de organisatie druk bezig om alles af te bouwen en op te ruimen. "Dat is vaak wat minder, zo op de maandagochtend", vertelt organisator Frank Blaauwbroek. "Maar we kijken terug op een fantastisch evenement." Wat jaren geleden als een geintje begon in café Het Wagenwiel, is inmiddels uitgegroeid tot een ware traditie in het dorp. Nadat corona twee jaar lang roet in het eten gooide, werd dit weekend al weer de vijftigste editie gehouden. Vijftien jongens deden mee en probeerden om 52 uur en 35 minuten te blijven zitten.

Met een grote tent bij het evenement werd het jubileumweekend in Lamberstschaag groots gevierd. Het bestuur had t-shirts laten bedrukken, die dit weekend allemaal uitverkocht waren. Daarnaast werd er op zaterdagavond een vuurwerkshow gehouden. En gisteravond ging het feest tot in de kleine uurtjes door, met de deelnemers aan de editie van dit jaar. "Die bleven lekker staan, want ze hadden al genoeg gezeten", zegt Frank lachend. Record verbroken, één moest afhaken Op de palen in de sloot zaten dit jaar vijftien deelnemers, voornamelijk jonge mannen tussen de 18 en 20 jaar oud, die probeerden om het record te verbreken. En met succes: veertien van de vijftien deelnemers wisten het lang genoeg vol te houden en zaten uiteindelijk 52 uur en 35 minuten op de paal. Éen van de deelnemers moest gistermiddag afhaken, nadat hij bijna ondersteboven aan zijn paal hing. De jongen besloot van de paal af te stappen, omdat hij dacht dat dit mocht. Dit bleek niet het geval te zijn, waardoor hij werd gediskwalificeerd. "Daar baalde hij enorm van", weet Blaauwbroek. Nieuwe doelstelling Volgend jaar wordt de traditie in Lambertschaag voortgezet en zullen nieuwe deelnemers proberen om het huidige record te verbreken. "Degenen die gaan paalzitten, moeten dan proberen om het minimaal 52 uur en 36 minuten vol te houden. We kijken alweer uit naar de volgende editie." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws dit weekend maakte van het paalzitten in Lambertschaag.

Lambertschaag loopt uit voor het jaarlijkse paalzitten - NH Nieuws