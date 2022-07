Tips om in de hitte (nog) beter voor je huisdier te zorgen

'Hond bevrijd uit snikhete auto'. Het zijn van die berichten die ieder jaar terugkomen. Onnodig, vindt ook Maurice Kuyten. Hij is dierenarts in Zwaag en ziet het nog altijd geregeld fout gaan in de zomermaanden.

"Wat je zelf niet prettig vindt op deze dagen, is voor het dier ook niet prettig. Dus zorg ervoor dat het dier niet te lang in de zon komt. Zorg voor schaduw. Zeker op de warmste uren van de dag. En laat honden en katten niet op asfalt lopen. Dat wordt erg warm. Het kan ontstekingen aan de kussentjes veroorzaken, of zelfs brandwonden. Dat kun je vergelijken met het lopen over hete kolen."

Kans op uitdroging

Afkoeling is belangrijk. Voor mensen, maar zeker ook bij dieren. "Zorg er daarom voor dat er water is, zodat ze voldoende kunnen drinken. Anders bestaat er kans op uitdroging. En mocht je toch samen met de auto op pad gaan, zet dan de airco aan. En laat de hond niet achter, want het kan in een auto op deze dagen gemakkelijk 50 graden worden. Dat wil je echt niet. Het gebeurt ieder jaar wel weer een keer. Je zou zeggen dat mensen het inmiddels weten weten..."

Oververhitting ligt op de loer deze dagen. "Mocht je huisdier oververhit raken, begin dan te koelen met natte handdoeken en meet de temperatuur. Als die boven de 39 graden is, dan ontwikkelen ze koorts. Net als mensen. In het ergste geval raken ze in een hitteshock en kunnen ze er zelfs aan overlijden. Let dus goed op je huisdier en trek bij ziekte op tijd aan de bel bij een dierenarts."