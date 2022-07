Nieuwsblog: Kamperende dementerenden verkoelen in zwembad • Strand IJmuiden rustig

"Een triest voorval", noemde Ernst Brockmeijer van Reddingsbrigade Nederland het overlijden van een 22-jarige man uit Limburg in Velsen-Noord vanochtend op NH Radio. De man raakte gisteren vermist nadat hij daar de zee inging. De zoekactie kwam voor hem te laat: hij werd gevonden, maar was toen al overleden.

Over de precieze doodsoorzaak kon Brockmeijer niets zeggen, maar het incident staat niet op zich, zei hij. "Helaas is het iets wat we toch elk jaar in de zomer een aantal keer zien langs de kust in Noord-Holland. En dat er toch ondanks alle toezicht van de reddingsbrigades en voorlichting mensen in het water in de problemen raken. En zoals in dit geval om het leven komt."

Hij benadrukt dat de zee simpelweg onvoorspelbaar blijft. Brockmeijer: "De zee zit vol met onzichtbare gevaren, zoals hoog- en laagwaterstroming. Die is er altijd. Soms is het niet gevaarlijk, maar soms kan het zo zijn dat iemand in een situatie komt die voor hem of haar niet prettig is. Wat je daar dan vaak ziet is dat mensen in paniek raken of niet meer goed weten wat ze doen en daardoor zichzelf in gevaar brengen."

Niet kunnen zwemmen

Een ander groot probleem dat de Reddingsbrigade steeds tegenkomt is dat mensen niet goed kunnen zwemmen. "En die zien dan een verkoelend zeetje. Dan is de verleiding groot toch dat water in te gaan. Mijn tip: zorg dat je de grond onder je voeten blijft voelen, ga het liefst niet verder dan tot je knieën", aldus Brockmeijer.

En tot slot worden mensen soms gewoon onwel, en dan is de zee geen goede plek om te zijn. Brockmeijer: "Het gebeurt bijvoorbeeld dat iemand hartklachten krijgt, of zo oververhit is dat de spieren verkrampen. En gebeurt dat op straat, dan is dat super vervelend en ga je even op de stoep zitten of je roept om hulp. Maar in het water kun je dan direct in een levensbedreigende situatie komen."

Redactie

