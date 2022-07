Dikke boetes voor loslopende honden in Schoorlse Duinen: 'Honderdnegen euro'

Het broedseizoen is in volle gang en dat betekent dat er een aanlijnplicht geldt voor honden in natuurgebieden, zoals in de Schoorlse Duinen. Onder meer de zandhagedis en de op de grond nestende nachtzwaluw, kunnen in gevaar komen door een loslopende viervoeter. Reden voor Staatsbosbeheer om pittige boetes uit te delen voor overtreders: wordt een nalatige hondenbezitter gepakt, dan moet er honderdnegen euro worden afgetikt.

Meteen bij betreding van de Schoorlse Duinen wordt de bezoeker via een grote banner en verschillende borden op de hoogte gesteld van de aanlijnplicht. Hoofdpersoon van deze beeldcampagne is hondje Soof, die eerder dit jaar via een verkiezing voor de leukste hond van Noord-Holland, werd gestrikt. Samen met haar baasje Yara prijkt ze nu op de verschillende borden die hondenbezitters moeten waarschuwen.

Het Soof-effect En het lijkt erop dat er sprake is van een 'Soof-effect'. De hondenbezitters blijken zich keurig te gedragen. "Wij komen uit Brabant en hadden ons al even verdiept in dit gebied", zo vertelt een jongedame met een nogal enthousiaste heidewachtel. "Ik weet dus dat het broedseizoen is. En als we deze jongen zouden loslaten, kan ik niet garanderen dat 'ie niet met iets terugkomt." Ook een oudere dame met een kleine, net aangelijnde hond, blijkt goed op de hoogte: "Je hebt hier overal van die prachtige borden die ons erop wijzen dat 'ie aangelijnd moet worden."

Quote "Vandaag heb ik nog geen losse hond gespot, dat is heel fijn om te zien" theo brouwer, boswachter

Het baasje van een zwarte labrador kruipt door het oog van de naald. Nog net voordat hij is gespot door de boswachter weet hij zijn loslopende maatje nog snel aan te lijnen. In de regel wordt er niet gewaarschuwd, maar direct beboet door Staatsbosbeheer. "Anders verander je het gedrag van mensen niet", zo motiveert boswachter Theo Brouwer het lik-op-stuk beleid. "Maar de campagne met hondje Soof lijkt goed te werken. Vandaag heb ik nog geen losse hond gespot. Heel fijn om te zien."