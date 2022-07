Verkoeling nodig? Hier kun je een frisse duik nemen in West-Friesland

De eerste echte zomerse dagen, het voelt warm aan en allemaal gaan we op zoek naar een stukje verkoeling. Ergens in de schaduw, in een koele supermarkt of we nemen een duik in het water. Dat kan in je eigen opgezette zwembad achter in de tuin, maar ook op andere plekken in West-Friesland.

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

Over de regio verspreidt zitten acht buitenzwembaden, waar het goed vertoeven is met dit weer. Veelal vrijwilligers staan klaar om blije kinderen naar binnen te laten. "Het is een leuke plek voor vrijwilligers", vertelt Wytske Coevert van zwembad De Spetter in Abbekerk. "Je doet dit vrijwilligerswerk, omdat je zo ook iets in stand houdt in het dorp." Onlangs heeft het zwembad via crowdfunding een nieuwe glijbaan kunnen aanschaffen. "Die wordt nu veelvuldig gebruikt", aldus Wytske.

Quote "Het is gewoon leuk dat je blije mensen ontmoet" Vrijwilliger zwembad het molenbad

Ook bij andere buitenzwembaden zeggen vrijwilligers dat het een leuke plek is om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. "Het is gewoon leuk dat je blije mensen ontmoet", vertelt een enthousiast kassamedewerkster van zwembad het Molenbad.

Dus geen angst dat de zwembaden dicht moeten vanwege personeelstekorten. Naast genoeg vrijwilligers, zijn er ook bij de toezichthouders geen roosterproblemen. "Alle roosters zijn rond voor de komende weken", vertelt Wytske.

In de natuur En mocht het zwembad nou niet open zijn op de tijdstip dat jij behoefte hebt aan wat water, dan kun je altijd nog in de natuur zwemmen. West-Friesland kent meerdere plekken aan het IJsselmeer en Markermeer waar je vanaf een strandje het water in kan. Maar dit kan ook in De Leijen in Hensbroek of in het Streekbos in Bovenkarspel. De kwaliteit van het water wordt altijd nauwkeurig in de gaten gehouden en meerdere malen gecontroleerd. Tot nu toe kan op alle aangewezen plekken gezwommen worden. Kijk hieronder op de kaart waar je allemaal kunt zwemmen in West-Friesland. Heb je zelf nog een goede tip om een frisse duik te nemen? Laat het ons weten via [email protected]