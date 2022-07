Bewoners Alkmaarse 'schimmelflat' willen serieus genomen worden: "Dit kan niet langer"

"Het is toch niet normaal meer", stelt een bewoner van de flat al wijzend naar grote schimmelplekken in zijn badkamer. "Dit is zo ongezond. Waar het vandaan komt, weet ik niet, maar het kan gewoon niet langer", zegt hij tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

De SP komt voor de bewoners op, nadat Tweede Kamerlid Renske Leijten in februari een bezoek bracht aan de buurt. Zo organiseerde de partij vorige week een bijeenkomst en werd er een bewonerscommissie opgericht.

Sebastiaan Noor zit in de commissie en vindt dat het tijd is voor een gezamenlijke aanpak. "Er zijn mensen die contact met Woonwaard hebben gehad, maar de problemen worden gebagatelliseerd. Dit probleem moet goed onderzocht worden."

De enquête en fotocollage met foto's van schimmel en vochtplekken in woningen is overhandigd aan vastgoedmanager Cornel de Koster. Naar eigen zeggen is hij er 'best blij' mee: "Doordat we nu meer informatie hebben en er een bewonerscommissie is, kunnen we het gesprek aangaan om het vertrouwen terug te winnen."