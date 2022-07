Telstar weert zich kranig tegen Cambuur en kondigt komst Mitch Apau aan

Het is Telstar niet gelukt om eredivisionist SC Cambuur te verslaan. De ploeg van Mike Snoei verloor in Leeuwarden met 2-1. Byron Burgering was de enige doelpuntenmaker namens de Witte Leeuwen. Na afloop van het duel kondigde Telstar bovendien de komst van verdediger Mitch Apau aan.

Telstar liet zich na rust meteen gelden, want testspeler Byron Burgering scoorde de aansluitingstreffer: 2-1. In de tegenstoot belandde een inzet van David Sambissa op de paal. Hierna probeerden beide ploegen nog vaker te scoren, maar dat was niet het geval.

Mitch Apau

Na afloop van het duel liet trainer Mike Snoei voor de camera van NH Sport weten dat de club er in geslaagd is om Mitch Apau vast te leggen. De 32-jarige verdediger werd geboren in Amsterdam en speelde in de jeugd onder andere voor Zeeburgia en Ajax. Afgelopen seizoen speelde Apau negentien wedstrijden voor FC Emmen en werd hij met die club kampioen van de eerste divisie.

Komende dinsdag is Spakenburg de volgende tegenstander van Telstar in de voorbereiding. De aftrap is om 20.00 uur. Eerder won Telstar van Stormvogels, IJmuiden en FC Lisse. De oefenpotjes tegen Willem II en Excelsior Maassluis leverden geen winst op.