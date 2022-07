Studenten Corps wil met feestelijke optocht negatief imago oppoetsen

Het studentencorps is niet altijd positief in het nieuws geweest. Vorig jaar werd de ontgroening afgebroken wegens meldingen van grensonverschrijdend gedrag en raakten er zelfs studenten gewond. "We weten dat we heel negatief in beeld zijn gekomen, maar daarom is zo'n dag als vandaag ook mooi om te laten zien naar de buitenwereld dat we wel echt voor eenheid staan", vertelt Iza van As, een van de organisatoren van de optocht.

Om deze positieve kanten van de vereniging te benadrukken staat het lustrum in het teken van het thema 'Invictica', dat onoverwinnelijk betekent. "Het is de krachtige verbintenis en saamhorigheid van de leden die onze vereniging zo onoverwinnelijk maakt", aldus de organisatie.