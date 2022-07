Letty (89) geniet achterop de motor van tour door Zaandam: "Motorrijden is vrijheid"

Het was een spectaculaire middag voor de bewoners van verzorgingshuis Oostergouw in Zaandam: zo'n vijftig bewoners mochten een rondje mee op de motoren en trikes, die stichting 2Wheels4Wings had meegebracht. Voor de 89-jarige Letty van Daalen was de dag extra speciaal: zij reed vroeger zelf motor.

Toen Letty op een blauwe maandag besloot zelf motor te gaan rijden, ging er een wereld voor haar open: "Motorrijden is vrijheid. Dat vond ik heel erg leuk, zeker toen ik jonger was. Je bent alleen, je kan hard of zacht rijden. Maar er komt een keer een eind aan." Dus komt het goed uit dat ze nu achterop mag, samen met haar dochter. Een meneer achter haar is net geweest en zit even bij te komen. Het had van hem wel de hele middag mogen duren. "Het is voor iedereen met een handicap of zoals ik met een ziekte, de hemel die opengaat. Zodra hij begon te rijden, ging mijn hart kloppen. Dan zit je in een hele andere wereld." Tekst loopt door onder de foto

Sandra Mulder-Velseboer van Evean Oostergouw geniet als ze naar de bewoners kijkt. Ze vertelt dat er een zomerprogramma is, inclusief een camping in de tuin. "Ze kijken hier altijd heel erg uit naar de zomer. Waar het in andere huizen wat stiller is omdat iedereen op vakantie gaat, hebben wij juist een heel uitgebreid zomerprogramma zodat als ze het vaste personeel moeten er een leuk programma is." Ondertussen keert Letty terug van haar rit. Ze heeft ontzettend genoten: "Ik vind het toch een hele belevenis, weet je dat? Dat ik dit nog mag meemaken, ik ben 89. Dat is toch wat!"