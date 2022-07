Amsterdam NL V Tawab moet woning uit: Reguliersdwarsstraat start crowdfunding

Statushouder Tawab Khosbin moet per oktober de garage op de Kromboomssloot, waar hij samen met zijn gezin woont, verlaten. Goede vriend Geert de Natris, eigenaar van restaurant the Garlic Queen in de Reguliersdwarsstraat, is een crowdfunding gestart om ervoor te zorgen dat de familie niet op straat belandt.

Geert en Tawab raakten bevriend in 2017, toen Tawab een verblijfsvergunning kreeg en bij Geert in de spoelkeuken kwam werken. Niet lang daarna ging Tawab het groen verzorgen in de straat. "De Reguliersdwarsstraat is de groenste straat van Amsterdam", vertelt hij trots. Tawab woonde eerst in de Pijp, maar toen hij dat huis moest verlaten hielp Geert hem aan een nieuwe plek: "Via mijn huisbaas had hij een huis in de Rustenburgerstraat. Maar toen gingen ze bij de buren funderen en kwamen er scheuren in de muur en moest hij eruit. De huisbaas regelde toen een garage. Ik heb toen met vrienden die garage omgebouwd tot iets wat op een woning lijkt."

Quote "Eigenlijk is het verschrikkelijk, er is geen licht, geen ventilatie, maar we hadden geen andere keuze" tawab

Twee jaar lang mocht Tawab met zijn gezin in de garage wonen. "Eigenlijk is het verschrikkelijk, er is geen licht, geen ventilatie, maar we hadden geen andere keuze." Begin oktober loopt het huurcontract af. "De verhuurder wil de boel verbouwen om het voor nog meer geld te verhuren", zegt Geert. Op straat Tawab vluchtte in 2001 uit Afghanistan. Hij kwam via Rusland in Nederland terecht. Het duurde lang voordat hij een verblijfsvergunning kreeg. "Mijn eerste verzoek, werd afgewezen, mijn tweede ook." In die periode ging hij van AZC naar AZC en zwierf hij ook een tijd lang rond op straat. "Dat was niet leuk. Ik wil er alles aan doen om te voorkomen dat mijn kinderen zo iets nooit hoeven mee te maken." Om te voorkomen dat het gezin van Tawab op straat komt te staan, is Geert een crowdfundingsactie gestart. "Hij is eigenlijk al z'n hele leven op de vlucht, van Afghanistan naar Amsterdam. Dan weer daar naartoe dan weer daar naartoe. Dit gezin heeft een stabiele plek nodig."

Quote Misschien zit er wel een projectontwikkelaar te kijken, die denkt ik heb nog wel een pandje. Dat is mijn droom." Geert, initiatiefnemer

Met de actie hoopt hij minstent 30.000 euro op te halen. "We hopen een huis te vinden, waarvan we de huur twee jaar lang kunnen betalen. In die tijd kunnen Tawab en zijn vrouw een goed betaalde baan zoeken en zelf opzoek gaan naar een nieuwe woning." Met behulp van andere ondernemers uit de Reguliersdwarsstraat kreeg Geert al een bedrag van 5.000 euro bij elkaar. "Het is een mooi bedrag, maar we zijn er nog niet. Maar misschien zit er wel een projectontwikkelaar te kijken, die denkt ik heb nog wel een pandje. Dat is mijn droom." Wilt u ook een donatie doen? Va deze link komt u bij de crowdfunding terecht.