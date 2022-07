Politie plaatst beelden van verdachte mishandeling tijdens Koningsnacht Alkmaar

De politie zoekt een man die tijdens Koningsnacht dit jaar een andere man heeft mishandeld in het centrum van Alkmaar. De man kwam het slachtoffer rond 23.10 uur tegen op Gewelfde Stenenbrug en viel hem van achteren aan. Het slachtoffer liep hierbij een flinke hoofdwond op en was korte tijd buiten bewustzijn.

Na de aanval is de man weggerend in de richting van de Langestraat. Waarom de man het slachtoffer aanviel, is niet duidelijk.

Vlak na de vechtpartij sprak de verdachte met een vrouw. Het lijkt erop dat de twee bekenden van elkaar zijn. De politie wil ook graag weten wie deze vrouw is.

Bekijk hieronder de beelden die de politie heeft gedeeld van de vechtpartij