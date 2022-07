Plofkraak op geldautomaat in Amsterdam: "Drie enorme knallen"

Een geldautomaat op Tussen Meer in de Amsterdamse wijk Osdorp is vannacht opgeblazen. De schade is groot.

De plofkraak vond rond 5.30 uur plaats. "Ik hoorde drie enorme knallen", laat een buurtbewoner aan AT5 weten. Grote vlammen Het gaat om een automaat van Geldmaat, die vanaf de straat te gebruiken was en in het pand van een tabakszaak zat. Op foto's van buurtbewoners zijn grote vlammen te zien. Een groot deel van de gevel van de tabakszaak is eruit geblazen.

Plofkraak Tussen Meer Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De brand is inmiddels uit. Brokstukken liggen zelfs aan de overkant van de straat. De straat was dicht vanwege werk aan de trambaan, waardoor hulpdiensten er lastig bij konden komen. Na de explosies moesten bewoners van woningen boven de geldautomaat korte tijd hun huis uit. Onderzoek Het Team Explosieven Verkenning van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn op dit moment bezig met een eerste onderzoek. Er lijkt geen gevaar voor nieuwe explosies meer te zijn. Rond 7.15 uur arriveerde ook de Forensische Opsporing voor sporenonderzoek. De daders zouden op een scooter of motorscooter zijn gevlucht. Het is onbekend of ze buit hebben kunnen maken.

Eerste foto's van FB groep Dijkgraafplein. pic.twitter.com/93ljfQkRD8 — Maikel Samizdat⚒ (@maikeltjeonline) July 16, 2022