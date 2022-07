Je tuin vlindervriendelijk maken tijdens jaarlijkse telling? "Rupsen houden van brandnetels"

Op een zonnig - of in ieder geval droog - moment een kwartiertje vlinders tellen op het balkon of in de tuin. Dat kan dit weekend tijdens de jaarlijkse tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. Met de telgegevens hopen onderzoekers antwoord te kunnen geven op die ene, maar belangrijke vraag: hoe staat het met tuinvlinders?

Atalanta - Pexels

Volgens Nora Thierry van De Vlinderstichting gaat het aan de westkant van Nederland, waaronder in Noord-Holland dus, slechter met vlinders dan in de rest van Nederland. "Maar waar dat precies door komt, weten we niet en is ook per soort verschillend. " Thierry legt uit dat poppen van vlinders uitkomen wanneer het goed weer is. "Het zou zomaar kunnen dat het kouder is geweest in Noord-Holland dan in andere provincies of minder droog, waardoor poppen langer konden overleven."



Tot nu toe is de dagpauwoog het meest gezien in Nederland. "Opmerkelijk is dat jullie nummer twee verschilt van andere provincies. Jullie nummer twee is de atalanta, terwijl in andere provincies de witjes zijn."

Vlinderstanden Nederland: Vorig jaar zijn er in heel Nederland 10.086 tellingen gedaan en zijn er 107.817 vlinders geteld. De meest getelde vlinder in Nederland was de atalanta met 33.839 vlinders. Op de tweede plek stond de dagpauwoog.



Noord-Holland: In 2021 zijn er 1057 tellingen gedaan in Noord-Holland. De Atalanta stond hier op nummer 1, het kleine koolwitje op nummer 2 en de dagpauwoog op nummer 3.

Thierry legt uit dat dagvlinders bestuivers zijn, en daardoor heel belangrijk zijn voor het ontstaan van nieuwe planten. "Daarnaast", vervolgt ze, "spelen vlinders een grote rol in het voedselweb, maar dat vinden mensen altijd minder leuk om te horen. Vlinders en rupsen worden veelal gegeten door vogels en libellen." Tot slot is de vlinderstand een belangrijke indicator voor de grotere natuurproblemen als droogte en stikstof. "Aan de hand van de vlinderstanden kunnen we stikstofcijfers berekenen. We weten bijvoorbeeld dat een veelvoorkomende, algemene soort zoals witjes goed kunnen leven op planten met stikstof. Meer gespecialiseerde soorten, zoals parelmoervlinders kunnen daarop minder goed leven." Wat kun jij doen voor tuinvlinders? Volgens De Vlinderstichting kun je meer vlinders naar je tuin lokken door nectarrijke bloemen voor vlinders te planten, en te zorgen voor voedselplanten voor rupsen. Marjan Minnesma is een Noord-Hollandse die voor de derde keer meedoet aan de jaarlijkse tuinvlindertelling. "Ik heb in mijn tuin veel rekening gehouden met waar vlinders én rupsen dol op zijn. Zo zetten de atalanta en de kleine vos eitjes af op brandnetels, en eten uitgekomen rupsen brandnetels." Verder staat de tuin van Minnesma vol met koeienogen, vlinderstruiken en distels. "Ik kijk steeds waar de vlinders op zitten, en die laat ik staan. Ook gebruik ik geen gif. Ik woon hier nu twintig jaar en ieder jaar heb ik meer vlinders." Meetellen? Minnesma heeft gistermiddag geteld, en is van plan dat vandaag en morgen ook nog te doen. "Het idee is dat je een kwartier lang alle vlinders die je ziet, telt. Je mag in het weekend meerdere keren tellen, maar ieder kwartier telt als één telling." Volgens Thierry zijn zonnig weer, geen bewolking en een temperatuur boven de 17 graden, de beste omstandigheden voor het tellen van vlinders.



Volgens Thierry staat Noord-Holland op dit moment op nummer 4 van alle provincies qua tellers. Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de website van Tuintelling. Ook als je géén vlinders ziet, is dat belangrijke informatie om door te geven, aldus Thierry.