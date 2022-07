Ajax bij debuut Bergwijn en Wijndal niet langs Belgische Eupen

Ajax heeft vandaag de oefenwedstrijd tegen Eupen met 1-1 gelijkgespeeld. Mohamed Kudus was enige Ajacied die wist te scoren tegen de Belgische opponent. Bij Ajax maakten Owen Wijndal en Steven Bergwijn voor het eerst hun opwachting.

Ajax trad voor het eerst deze voorbereiding aan met louter gerenommeerde spelers in de basisopstelling. Lisandro Martinez ontbrak daarentegen. De Argentijnse verdediger staat op het punt om bij Manchester United te gaan tekenen.

Na bijna een half uur spelen kreeg Ajax de grootste kans van de eerste helft. Kenneth Taylor, die vandaag een nieuw contract tekende, legde de bal goed terug op Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax kon de bal echter niet genoeg drukken, waardoor het schot over het doel ging.

Nieuwe namen

In de tweede helft koos trainer Alfred Schreuder voor zes nieuwe namen. Onder andere Wijndal en Bergwijn mochten plaats nemen op de bank nemen. Vijf minuten na de thee lag de bal echter in het net achter Jay Gorter. Eupen-spits Smail Prevljak wist de Ajax-doelman met een lob te verschalken. In de slotfase van het duel maakte Kudus op aangeven van Nicolás Tagliafico namens Ajax nog gelijk, waardoor de Amsterdammers niet tegen hun tweede nederlaag van deze voorbereiding aan liepen.

Zondag vertrekt Ajax op trainingskamp naar Oostenrijk. Op 19 juli speelt het dan aldaar tegen RB Salzburg en op 23 juli tegen Eintracht Frankfurt.