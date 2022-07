Halsema: horeca op Wallen moet om 2.00 uur deuren sluiten

Halsema liet in april al weten dat ze een vroegere sluiting overwoog , maar dat plan is sinds vandaag dus concreet. Het gaat om het gebied gelegen aan de Nieuwebrugsteeg, Sint Olofsteeg en de Oudezijds Voorburgwal en Oudezijds Achterburgwal en alle tussenliggende en aanpalende stegen en straten ten noorden van de Damstraat, Oude Doelenstraat en Oude Hoogstraat en om horecazaken aan de Warmoesstraat met een uitgang aan het Oudekerksplein en horecazaken gelegen aan de Oudezijds Voorburgwal ten zuiden van de Damstraat tot aan de Pieter Jacobszstraat.

Op dit moment gelden er in het gebied verschillende sluitingstijden. De meeste horecazaken hebben in het weekend een sluitingstijd van 3.00 uur. Alcoholvrije zaken (zoals snackbars) en alcoholschenkende avondzaken sluiten om 4.00 uur. Enkele nachtzaken sluiten om 5.00 uur. Halsema wil dat de sluitingstijd voor alle horeca naar 2.00 uur gaat en dat de ramen een uur later dichtgaan. Dat uur zou het gebied alleen nog aantrekkelijk zijn voor klanten van sekswerkers.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat de meeste dronken bezoekers van de Wallen van de horeca vandaan komen. Bezoekers zouden zich ook ophopen voor de snackbars. "De veelal beschonken staat waarin men verkeert, leidt daarbij sneller tot (onderling) conflict en geweld."

"Mochten deze maatregelen onvoldoende bijdragen aan het bieden van rust aan bewoners in de

nacht, dan overweegt het college het gebied uit te breiden, een schenktijd in te voeren voor het verstrekken van alcohol, het invoeren van een nog eerdere sluitingstijd, of het gelijktrekken van de

sluitingstijd van prostitutieramen en horeca", schrijft ze in de brief.

De gemeenteraad moet nog wel met het voorstel akkoord gaan. Omdat de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie gisteren al plaatsvond, zal dat niet eerder dan september gebeuren. Halsema hoopt dat de nieuwe sluitingstijden vanaf 1 april 2023 van kracht kunnen worden en dan voor minimaal twee jaar gelden.