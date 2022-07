Maarten Poorter begonnen als burgemeester van Dijk en Waard: "De allermooiste functie"

Maarten Poorter (43) is deze week aan de slag gegaan als burgemeester van Dijk en Waard. Het is een bijzonder moment voor de voormalige stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Oost, die al heel lang de droom heeft om burgemeester te worden.

"Ik vind het stiekem de allermooiste functie binnen het gemeentelijke bestuur", vertelt hij. "Ook is het mooier dan bijvoorbeeld de Tweede Kamer of Europa, omdat je echt iets voor de mensen kunt betekenen."

Poorter heeft jarenlang een trainings- en adviesbureau gehad en in 2010 werd hij PvdA-gemeenteraadslid in Amsterdam, waarna hij vanaf 2018 stadsdeelvoorzitter was in Oost.

"Het is een mooie gemeente in een prachtig gebied. Ik wil de gemeente goed leren kennen. Het zal een uitdaging worden om iedereen te spreken, maar we gaan het zien." Poorter is de tweede 'Amsterdammer' die neerstrijkt in de regio na Mascha ten Bruggencate in Heiloo.